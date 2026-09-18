Familie acteur Cees Geel waarschuwt voor nepbeleggingsplatform

De familie van de onlangs overleden acteur Cees Geel heeft aangifte gedaan van identiteitsfraude. Op internet circuleert momenteel een frauduleus artikel waarin de naam, de nagedachtenis en gefingeerde citaten van de acteur worden misbruikt om mensen te lokken naar een nepbeleggingsplatform.

De familie benadrukt dat Geel "niets met dit platform te maken had" en roept het publiek op om absoluut geen geld over te maken. De nabestaanden van Geel hebben ook melding gemaakt van het platform bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Kort na het overlijden in juli ontdekte de familie dat de naam en foto's van Geel en van zijn dochters zonder toestemming worden ingezet in nepnieuwsartikelen. In deze onlineberichten wordt onterecht beweerd dat Geel bij leven enorme winsten behaalde via een specifieke investeringswebsite of cryptorobot.

"Het is onbeschrijfelijk pijnlijk dat de naam van onze Cees, terwijl wij in diepe rouw zijn, wordt misbruikt voor criminele activiteiten," laat de familie in een verklaring weten. "We willen voorkomen dat anderen het slachtoffer worden van deze oplichters. Geloof de berichten niet, klik niet op de links en deel absoluut geen persoonlijke of financiële gegevens."

De familie van Geel vraagt mensen die slachtoffer zijn geworden van het platform aangifte te doen.