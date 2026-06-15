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FD Mediagroep en BNR nemen podcastmaker Corti Media over

15 jun , 16:06Entertainment
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FD Mediagroep en radiostation BNR hebben een meerderheidsbelang genomen in podcastproducent Corti Media. Met de overname willen de bedrijven verder groeien op het gebied van podcasts, audioformats en theaterconcepten, maakten zij maandag bekend.
Corti Media, bekend van podcasts als Napleiten, Veldheren en Veroordeeld, behoudt volgens de betrokken partijen zijn eigen creatieve en redactionele koers. Het Amsterdamse bedrijf bestaat sinds 2023 en telt ongeveer twintig medewerkers.
Algemeen directeur Eugenie van Wiechen van FD Mediagroep, het mediabedrijf achter merken als Het Financieele Dagblad, BNR Nieuwsradio en FD Business, noemt de stap een belangrijke uitbreiding van de positie van BNR in de snelgroeiende podcastmarkt. Volgens hoofdredacteur Marc Adriani vullen BNR en Corti elkaar goed aan. "Door onze krachten te bundelen kunnen we sneller nieuwe ideeën ontwikkelen en bestaande formats verder brengen", aldus Adriani.
Als onderdeel van de integratie verhuist Corti Media naar het kantoor van BNR in Amsterdam. Welke financiële afspraken er met de overname gemoeid gaan, maken de partijen niet bekend.
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