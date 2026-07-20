Feige vindt zichzelf 'enorme loser' omdat Blade-reboot niet lukte

Studiobaas Kevin Feige van Marvel vindt zichzelf "een enorme loser", omdat hij de reboot van Blade, met in de hoofdrol Mahershala Ali, niet van de grond kreeg. Het project was jarenlang in de maak, maar kende tijdens de productiefase diverse tegenslagen, waarna het project definitief werd stopgezet.

"Ik voel me een enorme loser en mislukkeling dat het niet gelukt is met Mahershala", zegt Feige in de podcast Happy Sad Confused tegen presentator Josh Horowitz. Tegelijkertijd was Feige wel blij dat Wesley Snipes in zijn rol als Blade tijdelijk wilde terugkeren voor een klein rolletje in de film Deadpool & Wolverine uit 2024. Snipes speelde de antiheld tussen 1998 en 2004 in drie Blade-films.

In juli 2019 maakte Marvel bekend dat er een nieuwe Blade-film zou komen met Ali in de hoofdrol van de vampierjager. In september 2022, ongeveer twee maanden voor de opnames zouden beginnen, stopte regisseur Bassam Tariq met de klus. Yann Demange nam het over, maar hield er in juni 2024 ook mee op. In de tussentijd waren er ook al meerdere scenaristen aangetrokken en ook weer vertrokken. In het najaar van 2024 haalde Marvel de film officieel van de releasekalender.