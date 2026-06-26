Festival Jera On Air houdt situatie rondom hitte in de gaten

Punk- en metalfestival Jera On Air in het Limburgse Ysselsteyn houdt de situatie rondom de uitzonderlijke hitte "nauwlettend" in de gaten. De organisatie roept bezoekers vrijdag op om op elkaar te letten en voldoende water te drinken. "Er is intensief contact tussen alle betrokken partijen en waar nodig worden gezamenlijk maatregelen genomen om de veiligheid en het welzijn van bezoekers, medewerkers en artiesten te waarborgen", aldus Jera On Air.

Het festivalterrein is volgens de organisatie "goed ingericht op warme omstandigheden". "Vrijwel het gehele terrein bestaat uit gras en alle podia bevinden zich in tenten of zijn overkapt." Volgens het festival zouden alle 15.000 bezoekers tegelijkertijd in de schaduw kunnen schuilen. Daarnaast zijn er gratis watertappunten en douches beschikbaar. "De organisatie heeft vertrouwen in de zelfredzaamheid van de bezoekers", aldus het festival.

Ook in Limburg geldt vrijdag tot 23.00 uur code rood om hoge temperaturen. Volgens Weeronline wordt het vrijdag 38 graden in Ysselsteyn, met een gevoelstemperatuur van 40 graden.

Andere festivals hebben maatregelen genomen tegen de hitte. Bezoekers van het Achterhoekse festival Lago Lago kunnen tot zeker 18.00 uur geen alcohol bestellen. Hardstylefestival Defqon.1 in Biddinghuizen besloot vroegtijdig te stoppen vanwege het hete weer.