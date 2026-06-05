In Palermo zijn vrijdag de festiviteiten rondom de driedaagse bruiloft van Dua Lipa en Callum Turner begonnen. Het sterrenkoppel verwelkomde familie en vrienden op de binnenplaats van Palazzo Valguarnera Gangi, is te zien op paparazzifoto's die Britse media hebben gedeeld vanaf Sicilië.

Onder de aanwezigen zijn verschillende beroemdheden, zoals zangeres Charli xcx en haar echtgenoot The 1975-drummer George Daniel, muzikant en hitproducer Mark Ronson en acteur Joe Alwyn. Het feest verplaatst zich vrijdagavond naar museum Galleria d'Arte Moderna. Volgens de Britse tabloid The Sun gaat het gerucht dat Elton John daar zal optreden.

De festiviteiten zouden in totaal zo'n 1,5 miljoen euro kosten. Zo kost het feest in de kunstgalerij al 10.000 euro en moeten Lipa en Turner nog eens 10.000 euro betalen voor de beveiliging in de stad.

Verschillende omwonenden vinden het niets dat de zangeres en acteur de Siciliaanse stad hebben uitgekozen voor hun bruiloft, met name omdat veel straten zijn afgesloten.

De officiële ceremonie vond overigens vorige week al plaats in Londen. Lipa en Turner zijn sinds vorig jaar januari bij elkaar.