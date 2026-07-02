Fidan Ekiz over alleenstaand moederschap: ik kan het redden

Fidan Ekiz vond het als alleenstaande moeder lastig om rond te komen. In gesprek met Nouveau vertelt de 49-jarige presentatrice en journaliste dat je "als alleenstaande moeder altijd een extra alarm in je hoofd hebt wat geld betreft, want je hebt een kind waarvoor je moet zorgen". Na haar scheiding had Ekiz geen financieel vangnet en woonde ze een tijdje bij haar moeder. "Ik heb weleens gedacht: komt dit goed?"

"Het moment dat ik eindelijk met mijn kind in onze eigen woning stond, voelde ik: I did it", vervolgt ze. "Ik was uit mijn diepste financiële dal geklommen en had dit helemaal zelf weten op te bouwen. Sindsdien heb ik ook zoiets van: wat er ook gebeurt, ik kan het redden." Ze is naar eigen zeggen ook trots dat die angst om rond te komen haar "nooit heeft weerhouden om mezelf te blijven ontwikkelen en nieuwe dingen te proberen. Ik ben niet iemand die ergens van negen tot vijf op kantoor wil zitten voor de veiligheid. Ik ben meer het Pippi Langkous-type, dat altijd snakt naar vrijheid."

Momenteel is de presentatrice weer aan het daten, maar ze laat weten "niet per se" behoefte te hebben aan een serieuze relatie "met alles erop en eraan". "Soms hoor ik mensen om me heen die zeggen: 'ik wil niet alleen zijn'. Maar ik ben eigenlijk heel tevreden en gelukkig alleen. Ik heb zulke lieve, warme vrienden en familie om me heen. Ik heb mezelf er weleens op betrapt dat ik tijdens een date met iemand dacht: ik had nu ook bij mijn kind kunnen zijn. Alsof ik zijn tijd afsnoep of zo." Inmiddels heeft Ekiz daar ook vrede mee: "Misschien word ik nog wel een keer groots en meeslepend verliefd; als het komt, dan komt het."

Fidan Ekiz heeft samen met journalist Wierd Duk een zoon, de 12-jarige Ferran. De twee waren tussen 2013 en 2017 getrouwd en hebben na hun scheiding nog een tijdje een relatie gehad.