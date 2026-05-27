Fiets Dave Roelvink alweer gestolen: ik geef het op

De fiets van influencer Dave Roelvink is alweer gestolen. De zoon van Dries deelt op Instagram Stories een foto van een kapot kabelslot. "Ik geef het op, fiets weer weg", schrijft hij erbij.

Roelvink deelde in februari een aantal filmpjes waarin hij op jacht ging naar zijn gestolen fatbike. In de opnames was te zien hoe hij de fiets terugpakte van de vermeende dief. Roelvink had nadat zijn fiets eerder al was gestolen een tracker op de nieuwe fatbike geplaatst zodat hij de tweewieler terug kon vinden.

Later zei Roelvink in EditieNL dat het "niet voor iedereen verstandig is" om zelf fietsendieven op te sporen. Het is niet onduidelijk of de ontvreemde fiets van Roelvink dinsdag weer een tracker had en of hij zelf achter de dief is aangegaan. Het management van Roelvink was niet direct bereikbaar voor commentaar.