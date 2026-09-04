De Belgisch-Nederlandse film Cap Farewell, met onder anderen Matteo Simoni en Olivier Gourmet, beleeft op 13 september zijn Nederlandse première op Film by the Sea. De film van de Belgische regisseur Vanja d'Alcantara is vanaf 1 oktober in de Nederlandse bioscopen te zien.

De hoofdrol is voor de Franse actrice Noée Abita, die de 24-jarige Toni speelt. Na een gevangenisstraf probeert Toni haar leven met haar jonge dochter weer op te pakken. Wanneer ze werk vindt in het restaurant van haar oom, raakt ze opnieuw betrokken bij de criminele wereld van haar ex-geliefde en vader van haar dochter.

Naast Abita, Simoni en Gourmet speelt ook de Canadese actrice Pascale Bussières in de film. Cap Farewell is een coproductie van België en Nederland.