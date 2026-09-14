Film Paikar is Nederlandse inzending voor Oscars

De film Paikar van regisseur Dawood Hilmandi is de Nederlandse Oscarinzending in de categorie International Feature Film. Dat meldt See NL maandag, die de inzendingen voor de prestigieuze Amerikaanse filmprijzen namens Nederland instuurt.

De documentaire, geproduceerd door Frank Hoeve en Katja Draaijer, gaat over de Nederlands-Afghaanse Hilmandi die opnieuw contact zoekt met zijn autoritaire vader. Paikar ging in première op het International Documentary Festival Amsterdam (IDFA) en werd daar bekroond met drie prijzen.

De selectiecommissie, bestaande uit afgevaardigden van verschillende filmbrancheverenigingen en -organisaties binnen de Nederlandse filmindustrie, koos de film omdat het "een universeel verhaal vertelt over vaders en zonen, familiebanden en de manier waarop oorlog en migratie generaties blijven vormen." Ook prijst de selectiecommissie de cinematografie van de film.

Op 15 december wordt bekend of Paikar de shortlist voor de Oscars haalt en op 21 januari worden de nominaties bekendgemaakt. De Oscars worden op 14 maart voor de 99e keer uitgereikt.