Filmeditor van Milk, Captain Marvel en No Time to Die overleden

Filmeditor Elliot Graham, bekend van de films Milk, Captain Marvel en No Time to Die, is overleden. De 50-jarige editor heeft volgens Amerikaanse media zelfmoord gepleegd .

De film Milk kwam in 2008 uit en werd genomineerd voor meerdere Oscars. In de biopic wordt het verhaal verteld van Harvey Milk, een van de eerste stadsbestuurders in de Verenigde Staten die openlijk homoseksueel was.

Dan Jinks, de producent van Milk, heeft op Facebook gereageerd op het overlijden van Graham. "De film Milk zou niet op deze manier tot stand zijn gekomen zonder het geweldige werk van Elliot Graham."

Graham won in 2022 een BAFTA voor zijn werk aan de James Bond-film No Time to Die (2021). Hij werkte ook mee aan films als The Last Minute (2001), Steve Jobs (2015), 21 (2008) en The Greatest Game Ever Played (2005).