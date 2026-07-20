Floor Brands nieuwe correspondent RTL Nieuws in het Midden-Oosten

Floor Brands wordt de nieuwe correspondent van RTL Nieuws in het Midden-Oosten. Ze volgt vanuit standplaats Istanbul Pepijn Nagtzaam op, maakte de nieuwszender vrijdag bekend. Nagtzaam gaat vanaf deze zomer aan de slag als eindredacteur bij RTLZ.

Brands werkt sinds maart 2023 voor RTL Nieuws. Ze begon op de buitenlandredactie en groeide door van redacteur en buitenlandcoördinator tot verslaggever-producer in Istanbul. In die functie maakte ze reportages in onder meer Libanon, Israël en Syrië.

"Ik ben ontzettend blij en vereerd om deze rol te vervullen", zegt Brands. "Juist in deze tijd is het belangrijk om de stemmen uit de regio te laten horen."

Volgens hoofdredacteur Ilse Openneer heeft Brands de afgelopen jaren bewezen over "enorme gedrevenheid, dossierkennis en scherp journalistiek inzicht" te beschikken. Als correspondent treedt Brands in de voetsporen van onder anderen Conny Mus, Olaf Koens en Pepijn Nagtzaam.