Floor Jansen kondigt tour door Europa en Zuid-Amerika aan

Floor Jansen gaat in 2027 op tournee door Europa en Zuid-Amerika. De Nederlandse zangeres kondigt maandag haar HYTRESS Tour 2027 aan, waarmee ze clubpodia in onder meer Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Argentinië, Brazilië en Chili aan zal doen.

De touraankondiging volgt op haar vorige week uitgebrachte nieuwe single Run. Deze zomer treedt de zangeres nog in Nederland op tijdens onder meer Sail Harlingen, Zuiderpark in Den Haag en Bospop in Weert. In het najaar gaat ze nog naar SPOT/De Oosterpoort, Groningen en Paradiso in Amsterdam.

Jansen brak in de rock- en metalwereld door met de Nederlandse band After Forever. Daarna werd ze frontvrouw van de Finse band Nightwish. Haar solocarrière kreeg een boost na haar deelname aan Beste Zangers in 2019. Dat jaar won ze ook de Popprijs van Buma Cultuur. In 2022 bracht Jansen haar debuutsingle Fire uit. Haar debuutalbum Paragon verscheen in 2023.