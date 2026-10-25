Formule 1-team hekelt 'misplaatste' grap Jeremy Clarkson

Formule 1-team Alpine heeft uitspraken van de Britse televisiepersoonlijkheid Jeremy Clarkson over de Argentijnse coureur Franco Colapinto veroordeeld. Clarkson maakte bij de GP van de Verenigde Staten in Austin een volgens Alpine misplaatste grap over de gridstraf voor Colapinto.

"Die krijgt hij denk ik omdat hij Argentijn is, om wat er gebeurde toen wij daar destijds waren", zei Clarkson bij Sky Sports, verwijzend naar een uitzending van Top Gear in 2014, toen de presentator en zijn crew Argentinië werden uitgezet omdat hij reed met een kentekenplaat die zou hebben verwezen naar de Falklandoorlog.

"We willen benadrukken dat dit persoonlijke standpunten zijn die niet stroken met de waarden van het team, waarbij vriendelijkheid en respect centraal staan", reageerde Alpine in een teamverklaring. Colapinto's manager Jamie Campbell-Walter ging wat verder. "De opmerkingen van Clarkson over de nationaliteit van Franco zijn volstrekt onacceptabel. In de Formule 1 is geen plaats voor dergelijke uitspraken, ongeacht wie ze doet en of ze als grap zijn bedoeld."