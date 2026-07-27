Frans Bauer blikt terug op doop kleinzoon: bijzonder mooie dag

De kleinzoon van Frans Bauer, Jan, is gedoopt. Op Instagram blikt de zanger terug op een "bijzonder mooie dag". "We zijn dankbaar en blij", schrijft Bauer bij foto's van hem en zijn vrouw Mariska samen met hun zoon Jan, zijn partner Danique Lazeroms en hun zoontje.

Ook deelt de zanger beelden van de doop. "Na de doop hebben wij een supermooie dooptaart aan mogen snijden om dit te vieren omringd met familie en vrienden hebben wij hier een ongelofelijk leuke dag van gemaakt", schrijft Jan Bauer op Instagram.

In april maakten Jan en Danique bekend dat hun zoontje is geboren. Het is het eerste kleinkind van Frans en Mariska.