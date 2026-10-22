Frans Bauer werkt aan nieuwe muziek

Frans Bauer brengt binnenkort nieuwe muziek uit. "De afgelopen maanden ben ik heel druk geweest in de studio!!", deelt de zanger bij een foto op Instagram waarop hij met een gitaar in zijn handen staat.

De 52-jarige Bauer zegt zeker te weten dat zijn fans "weer uit volle borst" gaan meezingen. "Want we hebben weer een heel bijzonder mooi liedje!!" Daarnaast roept hij zijn fans op de tekst goed te oefenen, omdat hij het nummer ook ten gehore zal brengen tijdens zijn shows in Ahoy, die volgend jaar plaatsvinden.

Bauer staat op 9 en 10 april in de Rotterdamse concertzaal, waar hij zijn 40-jarig artiestenjubileum viert.