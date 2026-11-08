Freek Vonk is voorlopig niet van plan te stoppen met zijn televisieprogramma Freeks Wilde Wereld. Dat schrijft de televisiebioloog zondag op Instagram, waar hij stilstaat bij het vijftiende seizoen van het Zapp-programma. "Zolang ik het nog mag doen, en ik het nog leuk vind, ga ik natuurlijk door!"

Volgens Vonk vraagt het maken van het programma, waarvoor hij veel reist, wel de nodige offers. "Als je zo vaak en zo lang van huis bent, is het moeilijk om vriendschappen te onderhouden. En een relatie is al helemaal onbegonnen werk", schrijft hij. Toch vindt hij Freeks Wilde Wereld nog altijd een van de leukste programma's om te maken.

"Door de jaren heen hebben zóveel mensen me verteld dat ze door mij biologie of diergeneeskunde zijn gaan studeren, of zelf de wereld zijn gaan ontdekken of zich in hebben gezet om dieren te helpen. Dát is waarom ik doe wat ik doe!", schrijft Vonk. "Jullie verhalen geven me al die jaren de energie om door te gaan!"