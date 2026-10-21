Frenna uitgeroepen tot JFK's Greatest Man 2026

Frenna is woensdagavond door het tijdschrift JFK uitgeroepen tot Greatest Man van 2026. De 34-jarige rapper kreeg de prijs uitgereikt tijdens het jaarlijkse JFK's Greatest Man Gala in Ventuno Skylounge in Amsterdam.

"Het is altijd nice om erkenning te krijgen voor het ding dat je doet", zegt Frenna in een verklaring aan het blad. Volgens JFK krijgt de rapper de onderscheiding vanwege zijn "openheid over rouw, geloof en mentale gezondheid". Daarmee vertegenwoordigt hij volgens het tijdschrift de kern van de prijs: succes en ambitie, maar ook lef, karakter en kwetsbaarheid.

"Een great man is sterk. Niet alleen om de grootte van je spierballen, maar ook om je mentale staat", verklaart Frenna over de eretitel. "Openstaan voor de blik van anderen, eerlijk zijn over en tegenover je emoties."

Top 15

Op de tweede plaats eindigde dit jaar DI-RECT. Voetballer Brian Brobbey werd derde. Onder meer Hoyte van Hoytema, Jens van 't Wout en Sef haalden de top 15.

Eerdere winnaars zijn onder anderen Peter R. de Vries, Jeroen Pauw, Hay, Nasrdin Dchar en Beau van Erven Dorens. Vorig jaar ging de prijs naar Ruud de Wild.