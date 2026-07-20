Friendly Fire steunt Sophie Straat na online bedreigingen

Concertorganisator Friendly Fire heeft zich op Instagram uitgesproken tegen de online haat, intimidatie en bedreigingen waarmee zangeres Sophie Straat de afgelopen tijd te maken heeft gehad. Het bedrijf, dat al jarenlang met Straat samenwerkt, zegt de impact daarvan van dichtbij te hebben gezien.

"Artiesten, inclusief Sophie, moeten zich vrij kunnen uitspreken over maatschappelijke, politieke en sociale onderwerpen, zonder angst voor intimidatie of bedreigingen", schrijft Friendly Fire.

Straat kwam vorige maand onder vuur te liggen na haar optreden op festival Best Kept Secret. Daar riep ze witte mannen tijdens een moshpit op een stap naar achteren te doen om meer ruimte te maken voor vrouwen, queerpersonen en mensen van kleur. Na afloop kreeg de zangeres naar eigen zeggen een golf aan seksistische, antisemitische haatberichten en doodsbedreigingen over zich heen.

Volgens de concertorganisator horen discussie en kritiek bij een open samenleving, maar gaan haatberichten, intimidatie en bedreigingen een grens over. "Mensen mogen het met elkaar oneens zijn. Discussie en kritiek horen daarbij. Haatberichten, intimidatie en bedreigingen niet."