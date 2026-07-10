Froukje de Both heeft Gordon tijdens de laatste ochtendshow bedankt voor zijn energie en zijn boeren. De twee presentatoren namen in de laatste minuten van hun laatste show de tijd om elkaar en de luisteraars te bedanken.

"Ik wil jou bedanken voor je energie en je humor en je boeren", aldus De Both. "Ik heb er keihard om gelachen." Gordon zei in zijn dankwoord dat hij "niet dramatisch" wilde gaan doen: "Ik ben heel trots dat we dit hebben gedaan." De twee Radio 10-dj's beklemtoonden allebei dat zij het programma niet alleen hebben gemaakt. "Hoe heet je ook alweer?!" grapte Gordon hard lachend. Daarna bedankte hij Froukje ook: "Ik wil jou bedanken, lieve schat, voor een jaar onvergetelijke radio. Ik heb ervan genoten." Als laatste nummer draaiden de dj's het lied Brand New Day uit de musical The Wiz.

De luistercijfers van de ochtendshow vielen tegen. Ook vond Gordon het zwaar om elke ochtend vroeg op te staan.

In de zomer nemen drie duo's het tijdslot op Radio 10 over. Na de zomer beginnen Jan Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte, die nu nog de ochtendshow op NPO Radio 2 maken.