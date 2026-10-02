Froukje heeft niet de illusie dat iedereen naar haar kijkt. "Ik ben ook niet zo superberoemd", vertelt de zangeres in gesprek met het ANP over haar nieuwe album: Kijk Je Naar Mij? De plaat die vrijdag verschijnt, gaat vooral over de combinatie van haar artiestenbestaan, privéleven en eigen gedachtes.

"Hoe bewaak je je privéleven en geef je tegelijkertijd jezelf helemaal over aan het publiek?", vraagt de 25-jarige Froukje Veenstra, zoals ze voluit heet, zich hardop af. "Ik maak muziek die gaat over mezelf. En ik presenteer mezelf op een bepaalde manier. Ik ben gewoon best wel bezig met hoe andere mensen naar mij kijken." De zangeres, die in 2020 doorbrak met Groter Dan Ik en Ik Wil Dansen, worstelt daarmee. "Hoe blijf ik vrij en intuïtief, maar ben ik ook een duidelijke artiest met richting? Terwijl je als mens gewoon nog elke dag verandert."

Zo was ze tijdens het schrijfproces van Kijk Je Naar Mij? bezig met de wereld om haar heen, is te horen in nummers als Wat Moet Ik In De Oorlog? en Wereld, Slaap Zacht. "Daar voelde ik de behoefte voor. Ik vind het geen verplichting om te schrijven over maatschappelijke thema's, maar het is wel echt interessant."

'Een potje van maken'

Tegelijkertijd blijft het voor Veenstra belangrijk om op te schrijven waar ze in het dagelijks leven mee bezig is. "Ik ben natuurlijk gewoon lekker aan het leven. En een onderdeel daarvan is gewoon met vrienden en vriendinnen uitgaan, er een potje van maken en het weer bij elkaar rapen." En of ze dan ook bezig is met hoe mensen naar haar kijken? "Ach, soms word ik wel herkend, maar ik probeer dat wel los te laten. Ik ben ook gewoon 25 en ik wil lekker mijn leven leiden. En ik woon in Amsterdam, daar kijkt niemand echt raar van je op."

Daarnaast blijft de liefde een belangrijk onderwerp in haar muziek. "Het lekkerste is als je echt zo in een emotie zit dat het er gewoon uitrolt. En dan is een gebroken hart natuurlijk de allerbeste aanleiding. Maar tijdens het schrijven van dit album zat ik in rustig vaarwater", licht de zangeres toe. "Daardoor ga je ook beter nadenken waar je over wil schrijven en een experiment aan." Zo ontstond bijvoorbeeld Luzacstraat over haar huisgenoten. "Dat is gewoon een liedje waar ik echt voor ben gaan zitten met het idee: vandaag ga ik eens schrijven over deze meiden, die nog steeds mijn beste vriendinnen zijn."

"Zo blijft elke plaat een kijkje in een bepaalde fase in mijn leven", vervolgt Froukje. "En de fase van Kijk Je Naar Mij? is nu ook alweer voorbij, want ik heb het ook allemaal een tijdje geleden gemaakt. Ik ben langzaam weer aan het schrijven en dan komen er weer nieuwe dingen uit. Het is een fijn gevoel dat ik mezelf telkens opnieuw uit kan vinden."