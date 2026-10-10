Froukje werd onzeker toen de eerste single van haar recent uitgekomen plaat Kijk Je Naar Mij? niet zo'n succes werd als eerdere nummers. "Ik merkte dat dat toch wat met me deed", zegt de zangeres in AD-bijlage Mezza van zaterdag. "Terwijl ik aan de andere kant helemaal geen hitmachine wil zijn."

"Toen ik de eerste single van dit album schreef, Iedereen Gaat Vreemd, zat ik goed in mijn vel. Ik had het nummer met zoveel lol gemaakt. Maar toen ik het uitbracht veranderde dat", aldus Froukje. "De respons was goed, maar niet zo groots als de twee hits die ik net had gehad met S10."

Tijdens het schrijven van haar tweede album deed Froukje "aardig wat zelfonderzoek naar mijn definitie van succes". Ze zorgt er nu naar eigen zeggen voor dat ze niet steeds bevestiging nodig heeft dat ze het goed doet. "Als alles draait om het scoren van hits, dan moet je bereid zijn om daarvoor concessies te doen en dat wil ik niet."