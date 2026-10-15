Het gaat goed met Dave Coulier, bekend van zijn rol als Joey Gladstone in de sitcom Full House. Dat vertelt zijn voormalige tegenspeelster Jodie Sweetin aan People. De acteur maakte in februari bekend dat hij in remissie was na twee verschillende vormen van kanker.

"Hij maakt het echt heel goed", zegt Sweetin, die in Full House de rol van Stephanie Tanner speelde. Ze bracht onlangs samen met Andrea Barber, die buurmeisje Kimmy Gibbler speelde, een weekend bij Coulier thuis door. "Hij heeft zo'n zware strijd achter de rug. Samen 's ochtends koffie drinken betekende heel veel voor ons."

Volgens Sweetin is de band tussen de acteurs ruim dertig jaar na het einde van Full House nog altijd hecht. "We zijn nog steeds ontzettend close. We zijn een familie", aldus de actrice.

Coulier werd eerder behandeld voor non-hodgkinlymfoom en kreeg later ook de diagnose tongkanker. In februari liet hij weten dat beide vormen van kanker in remissie waren. De acteur vertelde eerder dat de behandelingen grote gevolgen hadden voor zijn gezondheid, waaronder problemen met eten en spreken.