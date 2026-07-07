Gaia Aikman heeft de hoofdrol in de nieuwe versie van The Bodyguard gekregen zonder auditie te doen. Producent Albert Verlinde moest haar gewoon hebben, vertelt hij tegen het ANP.

"Gaia vind ik een van de grootste talenten die we hebben. Het is niet voor niets dat ze werd geselecteerd om de Nederlandse nasynchronisatie voor de Wicked-films te doen; dan kun je wel wat", looft hij de actrice. Verlinde werkte eerder al met haar bij de musical The Lion King, waar ze volgens hem "een van de beste Nala's ooit" was. "Ze is iemand die ik gewoon bel. En niet van 'we gaan auditie doen', maar: 'ik wil jou gewoon voor die rol hebben'. En ze heeft natuurlijk de uitstraling van een ster."

De 34-jarige Aikman noemt het "te gek" dat ze dat vertrouwen krijgt. "Ook spannend natuurlijk, want de verantwoordelijkheid die je als hoofdrolspeelster al hebt, wordt nog groter. Maar ik draai al een tijdje mee en Albert kent me. Hij weet wat ik kan en er zit altijd nog groei in. Dus ja, ik ben heel dankbaar voor dat vertrouwen."

Tanden

Voor de actrice, die de hoofdrol van Rachel Marron speelt, is het niet de eerste keer dat ze in The Bodyguard te zien zal zijn. Ruim tien jaar geleden speelde ze al mee in het ensemble, toen het stuk voor het eerst in Nederland te zien was. "Toen heb ik de tijd van mijn leven gehad en nu mag ik die felbegeerde rol spelen. Ik heb zo'n zin om daar mijn tanden in te zetten."

Het wordt de derde keer in ruim tien jaar tijd dat The Bodyguard in Nederland wordt opgevoerd, maar voor het eerst in een reizende vorm langs theaters in het hele land. Volgens Aikman is het zeker de moeite waard voor bezoekers om weer te komen, omdat de voorstelling een nieuw jasje heeft gekregen. "Maar alleen de muziek en het verhaal zijn al tijdloos. Iedere generatie kan zich daarin vinden", denkt ze.