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Gaite Jansen ook op shortlist Hebban Debuutprijs

18 jun , 5:00Entertainment
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Gaite Jansen is nog steeds in de race om de Hebban Debuutprijs te winnen. De actrice is met haar boek Het lichaam is onschuldig in de shortlist opgenomen en is nu een van de vijf laatste kanshebbers, heeft boekenkoepel CPNB woensdag bekendgemaakt.
De andere genomineerden zijn Xillan Macrooy (Mensen als zonnen en mensen als manen), Anna Sijbrands (Tijgerstrepen), Ester Naomi Perquin (Tot alles in beweging komt) en Cees van den Boom (Witte paarden & blauwzuur). Een vakjury, waarin onder meer Goedemorgen Nederland-presentatrice Lisette Wellens zit, bepaalt wie de winnaar wordt.
De Hebban Debuutprijs is een aanmoedigingsprijs voor debutanten, georganiseerd door lezerscommunity Hebban. De prijs werd in 2016 voor het eerst uitgereikt.
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