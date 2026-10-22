Gamestudio BioWare sluit na 31 jaar de deuren

De bekende Canadese gamestudio BioWare stopt na 31 jaar. De stap volgt op het schrappen van zo'n vierhonderd banen bij game-ontwikkelaar Electronic Arts (EA), waar BioWare onder viel.

BioWare kende zijn eerste grote succes met de game Baldur's Gate in 1998. Later volgden successen met de Mass Effect-trilogie en meerdere Dragon Age-games. De studio was nog bezig met het ontwikkelen van een nieuwe Mass Effect-titel.

"Na meer dan drie decennia aan gedeelde avonturen sluit BioWare en stopt de ontwikkeling van het volgende Mass Effect-project", bevestigt de gamestudio in een verklaring. "Wat generaties van BioWare samen hebben gebouwd, is iets om te vieren en te herinneren. Deze games werden zoveel meer, omdat jullie ze speelden, gingen houden van de personages en deze werelden omarmden."