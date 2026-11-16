Gameverkopers in Nederland profiteren mee van de lancering van het langverwachte spel Grand Theft Auto (GTA) VI. Elektronicaketens Coolblue en MediaMarkt en gamesketen Nedgame zeggen in aanloop naar de lancering in de nacht van woensdag op donderdag al veel hoezen met downloadcodes voor het spel te hebben verkocht, de zogenoemde Code in a Box. Er lijkt vooral veel interesse te zijn om GTA VI op de PlayStation 5 te spelen.

Coolblue laat weten duizenden bestellingen voor downloadcodes te hebben ontvangen, de meeste voor de PS5. "GTA VI is voor Coolblue de grootste gamelancering ooit", aldus een woordvoerster. In aanloop naar de lancering merkt Coolblue ook dat mensen meer interesse hebben in extra opslag voor de PS5, "zodat er genoeg ruimte is voor de game".

Het aantal bestellingen voor GTA VI ligt ook bij MediaMarkt "erg hoog", meldt een woordvoerder van die keten. MediaMarkt wil niet zeggen hoe vaak het spel al is verkocht, maar stelt wel dat het aantal pre-orders het hoogste in Nederland is, "van welke game dan ook in het verleden". Daarbij helpt het volgens hem dat de keten in aanloop naar de release speciale activiteiten organiseert in verschillende Nederlandse vestigingen en online om de game te promoten.

Dertien jaar

Daarnaast kopen meer mensen een PS5 om daarop GTA VI te spelen, meldt de woordvoerder. Ook andere gameconsoles en bijvoorbeeld geheugenkaarten en -schijven verkopen goed. GTA VI is straks ook te spelen op de Xbox Series.

Directeur Niels Thomassen van Nedgame zegt dat bij zijn gamesketen veel downloadcodes zijn verkocht. Maar het aantal orders zou volgens hem misschien wel vijf keer hoger liggen "als het een normale cd-release was geweest", voegt hij daaraan toe. Toch verwacht hij dat GTA VI het bestverkochte spel ooit zal worden, omdat fans er dertien jaar op hebben gewacht. Voorganger GTA V kwam in 2013 uit.

Xbox

Nedgame heeft zo'n 20 tot 30 procent meer PS5-consoles verkocht vanwege GTA VI, schat Thomassen verder. Dat geldt niet voor de Xbox-consoles van Microsoft. "Microsoft heeft zich qua consoles teruggetrokken van de Nederlandse markt al enige tijd geleden, consoles kunnen al een poos niet meer worden ingekocht."

Mensen met een downloadcode kunnen GTA VI vanaf donderdag spelen. Volgens de laatste cijfers van onderzoeksbureau Sensor Tower zijn naar schatting wereldwijd al ruim 12,1 miljoen kopieën van de game verkocht.