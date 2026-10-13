De bekroonde en veelbesproken Gaza-documentaire NAZA heeft in acht dagen tijd in de Nederlandse bioscopen bijna 40.000 bezoekers getrokken. Volgens distributeur Cherry Pickers is dit "heel erg veel" voor een documentaire. NAZA draait vanaf 1 oktober in Nederland, maar de bioscopen vertoonden de film op verzoek van de makers niet op de dagen rond 7 oktober, toen de aanval van Hamas op Israëlische burgers werd herdacht.

Regisseurs Yuval Abraham en Rachel Szor spraken 24 klokkenluiders uit het Israëlische leger en de Israëlische inlichtingendienst. Zij worden niet herkenbaar in beeld gebracht, maar vertellen hoe Israël de afgelopen drie jaar doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Israël kiest volgens deze getuigenissen zijn doelen onder meer door telefoons van kinderen te hacken en met AI-modellen die bepalen of een persoon in Gaza mogelijk een Hamas-strijder zou kunnen zijn. De term NAZA is codetaal voor 'nevenschade', het aantal onschuldige slachtoffers dat valt bij zulke aanvallen.

De film, die op het Filmfestival van Venetië een speciale juryprijs won, heeft in Israël veel ophef veroorzaakt. "Deze film vertelt een vals, misleidend en bevooroordeeld verhaal dat de staat Israël en het leger wereldwijd in een kwaad daglicht stelt", aldus premier Netanyahu. Hij heeft een onderzoek laten instellen naar de anonieme bronnen die in de bekroonde documentaire te horen zijn. Hij heeft "de stafchef van het leger, het hoofd van veiligheidsdienst Shin Bet en de landsadvocaat" aan het werk gezet, aldus een verklaring van zijn kantoor.

Eerder dreigde Netanyahu de makers te vervolgen voor smaad en laster en stelde hij de regisseurs hun staatsburgerschap af te willen pakken. NAZA draait vanaf aanstaande donderdag in 88 bioscopen, nog zo'n tiental meer dan afgelopen week het geval was. De meeste theaters proberen extra vertoningen te plannen om aan de vraag naar kaartjes te kunnen voldoen.