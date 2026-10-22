Gaza-documentaire NAZA trekt in Benelux in 3 weken 100.000 mensen

De omstreden Gaza-documentaire NAZA heeft in Nederland en België in nog geen drie weken tijd meer dan 100.000 bezoekers getrokken. Het gebeurt zelden dat een documentaire zoveel bezoekers trekt, en zeker niet binnen deze korte periode, meldt distributeur Cherry Pickers. De laatste twee documentaires die de afgelopen tien jaar in de buurt kwamen, waren Amy (2015) en Free Solo (2018).

Driekwart van de 100.000 kaartjes is verkocht in Nederland, de rest in België. De film draait in Nederland op dit moment in 84 zalen. In verschillende theaters zijn de voorstellingen van NAZA doorlopend uitverkocht, aldus een woordvoerder van Cherry Pickers.

Regisseurs Yuval Abraham en Rachel Szor spraken voor hun film met 24 klokkenluiders uit het Israëlische leger en de inlichtingendienst. Zij vertellen gedetailleerd hoe het Israëlische leger het niet erg vindt dat bij het uitschakelen van vermeende Hamas-strijders soms tientallen burgerslachtoffers vallen. NAZA, de titel van de film, verwijst naar de Israëlische legerterm voor 'nevenschade'.

No Other Land

De Israëlische regering heeft woedend gereageerd op de documentaire. Volgens premier Benjamin Netanyahu vertelt NAZA een "vals, misleidend en bevooroordeeld verhaal". De premier heeft echter geen onderbouwing gegeven voor die claim. Netanyahu heeft wel een onderzoek ingesteld naar de bronnen die de makers hebben gebruikt voor hun documentaire.

In de VS trekt de film ook volle zalen en wordt vanaf deze week ondersteund door de grote distributeur Neon, die extra aandacht voor de film gaat vragen. Volgens The Hollywood Reporter betekent deze deal dat NAZA een prominente uitbreng in de VS krijgt en een serieuze kanshebber is geworden bij filmprijzen zoals de Oscars. De regisseurs wonnen al eerder een Oscar met de Gaza-documentaire No Other Land.