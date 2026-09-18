Geëmotioneerde Edwin Evers proost op leven Bartina Koeman

Edwin Evers heeft vrijdag in zijn programma op Radio 538 geëmotioneerd stilgestaan bij het overlijden van Bartina Koeman, met wie hij goed bevriend was. Samen met zijn team dronk hij een glas witte wijn om te proosten op het leven van de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman.

"Er zijn al heel veel dingen gezegd, over de hele wereld. Dat laat zien hoe een geliefd mens Bartina was. En ik kan dat alleen maar bevestigen", zei Evers over de 65 jaar geworden Koeman, die leed aan chronische borstkanker. "Bartina was een geweldig mens."

Volgens de radiomaker heeft Bartina Koeman door haar ziekte "gestreden en geleden, maar ondanks dat vooral geleefd". De afgelopen tijd merkte Evers al dat het slechter met haar ging. "De keren dat ik er was, zei ze steeds als ik wegging: 'Ik zie je nog wel hè?' En dan wist ik: 'Het zit goed.' Afgelopen zaterdag was ik bij haar en toen zei ze het niet meer, want ze wist het. Ze voelde dat het niet meer zo zou zijn. En ik wist het ook."

Aan het einde van zijn eerbetoon proostte Evers "op het leven, maar vooral op een geweldig mooi en lief mens. Lieve Bartina, bedankt voor alles", zei hij. "Bedankt vooral dat je was wie je was, zo zal je voor altijd blijven."