LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Geen vertraging opnames Floddertje-film na val Annet Malherbe

27 aug , 16:43Entertainment
anp270826181 1
Voeg toe als voorkeursbron op Google
De opnames van de film Floddertje worden niet uitgesteld nu Annet Malherbe thuiszit met een lichte hersenschudding. Dat zegt een woordvoerder van producent Lemming Film donderdag tegen het ANP. Malherbe liep de hersenschudding op na een val op de set.
De 68-jarige actrice, die een van de hoofdrollen speelt, liet eerder aan RTL Boulevard weten dat ze haar werkzaamheden tijdelijk heeft neergelegd en op advies van haar huisarts thuis herstelt.
Floddertje is een verfilming van het gelijknamige boek van Annie M.G. Schmidt. De opnames begonnen eerder deze maand in de Helmondse wijk Brandevoort. Het is nog niet bekendgemaakt wie er verder in de film spelen. Ook de releasedatum van de film is nog onbekend.
loading

Loading