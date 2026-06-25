Genemans volgt forensisch centrum Mesdag voor nieuwe reeks Ewout

Ewout Genemans loopt voor een nieuw seizoen van zijn serie Ewout mee in het Forensisch Psychiatrisch Centrum Mesdag in Groningen. Dat deelt de programmamaker donderdag in een bericht op Instagram. De aflevering over Mesdag is binnenkort te zien op RTL 5 en Videoland.

"Het is een wereld die normaal grotendeels gesloten blijft", deelt Genemans. "Mesdag doet mee aan deze aflevering, omdat zij willen laten zien wat hun werk inhoudt: niet wegkijken van wat er is gebeurd, maar ook niet stoppen bij een dossier of een delict. Door te kijken naar de hele mens, werken zij aan veiligheid voor iedereen."

De presentator was de laatste tijd ook in Groningen voor de opnames van een nieuwe reeks in de serie Bureau. Daarin volgt hij de politie in de provinciehoofdstad.