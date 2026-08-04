Geno Segers heeft op Instagram zijn excuses aangeboden voor de opmerkingen die hij in het verleden heeft gemaakt. Onlangs doken er online oude filmpjes van hem op waarin hij zich ogenschijnlijk uitsprak tegen de deelname van transgenders aan sportwedstrijden. Daarna werd bekend dat Segers geen onderdeel meer uitmaakt van de musical Hadestown op Broadway, waarin hij de hoofdrol zou spelen.

"Hoewel ik nooit de intentie heb gehad om schade aan te richten, besef ik dat de impact van mijn uitspraken het belangrijkst is", schrijft Segers. "Ik ben er volledig aan gewijd om te luisteren, mezelf te scholen en mijn normen bij te stellen. Ik zal er onvermoeibaar aan werken om het vertrouwen te winnen om dit recht te zetten."

"Aan de cast, het creatieve team en de producenten: aanvaard alstublieft mijn oprechte excuses voor de onrust die mijn acties binnen deze productie hebben veroorzaakt", voegde hij eraan toe. "Ik neem de volle verantwoordelijkheid voor mijn woorden en erken dat direct ingrijpen en verantwoording afleggen noodzakelijk zijn."