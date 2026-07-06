George Clooney krijgt dit jaar een speciale prijs op het filmfestival van Venetië. De Amerikaanse acteur en regisseur krijgt tijdens de 83e editie de Golden Lion for Lifetime Achievement, maakte de organisatie bekend.

Clooney krijgt de prijs op voordracht van artistiek directeur Alberto Barbera. Hij noemt Clooney onder meer een "veelzijdig en charismatisch kunstenaar". "Dankzij zijn onmiskenbare charme bezit hij de gave om zijn personages niet alleen geloofwaardig, maar ook aantrekkelijk, benaderbaar en menselijk te maken."

"Ik heb zoveel bijzondere momenten in Venetië beleefd. Dit festival is zonder twijfel mijn favoriet, en het is een enorme eer om de Gouden Leeuw in ontvangst te mogen nemen. Het betekent waarschijnlijk ook dat ik oud ben, maar dat neem ik voor lief", reageert de 65-jarige Clooney.

Oscars

De acteur won tijdens zijn lange loopbaan diverse belangrijke prijzen, waaronder twee Oscars. Meerdere films van zijn hand gingen in Venetië in première, zoals vorig jaar nog Jay Kelly.

De aankomende editie van het filmfestival van Venetië vindt plaats van 2 tot en met 12 september.