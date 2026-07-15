George Lucas stelt dat AI helpt bij het maken van films

De Amerikaanse regisseur en bedenker van Star Wars, George Lucas (82), beweert dat kunstmatige intelligentie (AI) het maken van films makkelijker maakt. Volgens hem is AI onvermijdelijk voor de toekomst van films.

In gesprek met het entertainmentblad A Rabbit's Foot werd Lucas een vraag gesteld over de aanhoudende discussie over de rol van AI bij het maken van films. De technologie zorgt voor veel verdeeldheid binnen de filmwereld en veel acteurs spreken zich publiekelijk uit tegen het gebruik van AI. Toen Lucas werd gevraagd naar zijn standpunt, legde de regisseur uit dat AI veel voordelen met zich meebrengt.

Hij vergelijkt de ontwikkeling van AI met de opmars van auto's begin 1900. Volgens hem vreesden mensen toen ook dat auto's "allerlei problemen" met zich meebrachten en een grote bedreiging op de weg zouden vormen. Inmiddels zijn auto's een alledaags vervoersmiddel en niet meer weg te denken. Lucas meent dat de angst voor AI vergelijkbaar is met de angst voor auto's. "Je kunt er niets aan doen. Dit is vooruitgang, dat is de toekomst", besluit Lucas.

Lucas is niet de enige Star Wars-regisseur die zich positief heeft uitgelaten over AI. De Britse filmmaker Gareth Edwards, die Rogue One: A Star Wars Story maakte en onlangs Jurassic World Rebirth, zei dat generatieve AI "verdomd briljant is als hulpmiddel". Maar er is ook kritiek. Zo merkte Christopher Nolan (The Odyssey) op dat het publiek nog steeds sceptisch is over de technologie.