Geraldine Kemper volgt Kees Tol op als presentator van vtwonen: Weer verliefd op je huis. Dat heeft het programma vrijdag bekendgemaakt. Kemper is vanaf 21 februari 2027 te zien bij het programma op SBS6.

Kemper was voor het laatst onder contract bij RTL en presenteerde onder meer Expeditie Robinson, Echte jongens op safari en Big Brother. Daarvoor was de presentatrice jarenlang verbonden aan BNN en later BNNVARA.

"Interieur, kunst en mooie ruimtes inspireren mij enorm. vtwonen brengt dat allemaal samen en ik vind het ontzettend bijzonder dat ik daar nu onderdeel van mag zijn. Ik kijk ernaar uit om samen met de bewoners en stylisten op pad te gaan en hun verhalen te ontdekken. Dat ik dit programma mag presenteren, maakt me ontzettend trots. Ik kan niet wachten", aldus Kemper.

Hiervoor was Tol negen jaar lang het gezicht van vtwonen: Weer verliefd op je huis. Afgelopen september kondigde de presentator zijn vertrek aan. "Dit heeft alles te maken met het feit dat zowel Talpa, als SBS, als het merk VTWonen een nieuwe frisse wind door het programma heen wil laten waaien", liet hij destijds weten.

Het programma kreeg dit jaar nog een ludieke TV Knol voor grootste tv-blunder uitgereikt, omdat een make-over van een woning in Hoofddorp niet in goede aarde viel bij de bewoners. Beelden van de mislukte verbouwing gingen eind vorig jaar viral op sociale media.