De Franse acteur Gérard Depardieu wordt vervolgd voor de verkrachting van actrice Charlotte Arnould. Dat meldt persbureau Reuters op basis van zijn advocaat. Het Parijse hof van beroep wees het verzoek van de filmster om een ​​rechtszaak te voorkomen donderdag af. Bij een veroordeling riskeert de 77-jarige Depardieu vijftien tot twintig jaar cel.

Arnould beschuldigde Depardieu in 2018 voor het eerst van verkrachting. Volgens haar vond het geweld plaats in zijn huis in Parijs, bij twee afzonderlijke gelegenheden, toen zij begin 20 was. Depardieu, die toen 69 was, ontkent dit.

Vorige week werd bekendgemaakt dat de politie in een andere zaak uit 2018 een nieuw onderzoek is begonnen naar de Franse filmster. Het gaat om beschuldigingen van seksueel misbruik tijdens de opnames van de film Thalasso in 2018. In weer een andere zaak besloot Depardieu juist schuld te bekennen. Hij liet het hoger beroep in een misbruikzaak tegen hem vallen. De veroordeling uit mei 2025 werd daarmee definitief, waardoor hij zich officieel moest registreren als zedendelinquent.

Depardieu is een van de bekendste acteurs in Frankrijk en speelde in vijf decennia in meer dan tweehonderd films. Hij won gedurende zijn carrière onder meer een Golden Globe, een Palme d'Or en twee César Awards.