Gerard Joling heeft 'heel leuk iemand' ontmoet

Gerard Joling heeft afgelopen zomer gedatet "met een heel leuk iemand". Om wie het gaat, wilde de zanger in het RTL 4-programma Casa Di Beau niet kwijt.

In het programma, waarin Joling te gast was samen met schaatsster Jutta Leerdam, onthulde Joling na enig aandringen dat hij "een paar weken geleden" iemand had ontmoet. De zanger wil nog niet zeggen dat het verliefdheid is, maar dat de bewuste man wel "een heel fijn mens" is.

"Maar ik kan die naam niet noemen", vervolgde de 66-jarige Joling, die al jaren vrijgezel is. Hij zei daarna dat het niet om een bekende Nederlander gaat. "Maar dat wordt hij hierna wel."

De opnames van Casa Di Beau vonden afgelopen zomer plaats. Of de dates een vervolg hebben gekregen, is niet bekend.