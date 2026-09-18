Gerard Joling is nog niet verliefd

Gerard Joling heeft nog steeds contact met de man met wie hij sinds de zomer datet. Van een relatie wil de zanger nog niet spreken, zo gaf hij vrijdag een update in het NPO Radio 2-programma Keur In De Middag.

Presentator Eddy Keur vroeg Joling ernaar omdat de zanger er donderdag voor het eerst over sprak in het RTL 4-programma Casa Di Beau. Die opnames vonden echter al een tijd geleden plaats.

"Het gaat heel goed. We hebben regelmatig contact", stelt Joling, die al jaren vrijgezel is. Veel meer wilde hij niet prijsgeven. "Het is gewoon nog een beetje prillig: we zien elkaar af en toe en dan hebben we het leuk. Ik ben ook nog niet echt verliefd of zo."

Joling wil graag dat zijn toekomstige man "sexappeal" heeft en "een beetje stout" is. "Dat lukt al aardig", aldus de 66-jarige zanger.