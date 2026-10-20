Gerard Joling stopt met De Toppers

Gerard Joling stopt na ruim twee decennia als lid van gelegenheidsformatie De Toppers. In een video op Instagram deelt de zanger dinsdag dat hij zich de komende tijd gaat richten op zijn tv-werkzaamheden en op zijn eigen concerten.

"Na ruim 21 fantastische jaren heb ik besloten om te stoppen met de Toppers in Concert", zegt Joling. "Geen makkelijke beslissing, want wat hebben we samen ongelooflijk veel mooie momenten beleefd! Daar kijk ik met ontzettend veel trots en dankbaarheid op terug."

De 66-jarige Joling laat weten dat zijn "volledige focus" nu ligt bij zijn aanstaande soloconcerten in Rotterdam Ahoy, in februari 2027. "Dat wordt voor mij het allergrootste wat ik volgend jaar ga doen", aldus Joling.

René Froger

Als De Toppers trad Joling de afgelopen decennia jaarlijks op met René Froger, Jeroen van der Boom en Jan Smit. In de beginjaren maakte ook Gordon nog deel uit van de formatie. De groep geeft jaarlijks een serie concerten in de Johan Cruijff ArenA.

De volgende editie van Toppers in Concert is aangekondigd voor mei 2027. Het is nog niet bekend wat het opstappen van Joling voor de concerten betekent. Froger, bedenker en drijvende kracht achter de groep, maakte onlangs bekend ziek te zijn. Bij hem is de auto-immuunziekte myositis geconstateerd, een aandoening waarbij het afweersysteem de spieren aanvalt. Het is nog niet duidelijk of hij kan optreden tijdens Toppers in Concert.