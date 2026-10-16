Gevangenisdienst ontkent berichten over vechtpartij Diddy

De Amerikaanse gevangenisdienst ontkent dat Sean 'Diddy' Combs betrokken is geweest bij een vechtpartij in de gevangenis. Ook de familie van de rapper spreekt berichten tegen dat hij ruzie zou hebben gekregen met Christopher 'Dudus' Coke, de leider van de Jamaicaanse criminele organisatie Shower Posse. Dat meldt Billboard.

"Het verhaal waarnaar u verwijst is onjuist en het incident heeft niet plaatsgevonden", laat de gevangenisdienst weten aan TMZ. Een familielid van Combs verklaarde eerder tegenover het Amerikaanse radioprogramma The Breakfast Club dat er helemaal geen gevecht was geweest.

Volgens het familielid verblijven Combs en Coke bovendien in verschillende delen van de gevangenis in New Jersey en komen ze elkaar doorgaans niet tegen. Ook het team van de rapper zegt geen aanwijzingen te hebben dat de ontkenningen onjuist zijn.

Combs zit een gevangenisstraf uit voor het aanzetten tot prostitutie, en komt volgens de huidige planning in 2028 vrij.