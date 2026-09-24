Giel Beelen keert terug naar Radio Veronica. De dj krijgt vanaf vrijdag een wekelijks programma van 22.00 tot 01.00 uur, maakt hij donderdag bekend op Instagram.

"En nu mag ik 't van de daken schreeuwen", schrijft Beelen. "Vanaf deze vrijdagavond elke week lekker freaken van 22 tot 01." Daarnaast gaat hij Gerard Ekdom vervangen wanneer die afwezig is. "Als vriend Gerard Ekdom eens op vakantie is dan mag ik weer even de ochtendshow verzorgen. Fijn om weer terug te zijn!"

Beelen werkte eerder al voor Radio Veronica.