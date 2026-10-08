Acteur Gijs Scholten van Aschat verzorgt een inleiding en levert een bijdrage aan een speciale avond voor Oekraïne die op 8 november in het Concertgebouw in Amsterdam plaatsvindt. Ook zal de 67-jarige acteur de diverse optredens introduceren bij het publiek.

Tijdens de avond wordt geld ingezameld voor de organisatie Protect Ukraine, die medische hulpgoederen naar Oekraïne stuurt, zoals ambulances, medicijnen en kogelvrije vesten voor artsen. De opbrengst van deze avond wordt besteed aan de bouw van een ondergronds ziekenhuis in het door Rusland belegerde land.

Verschillende grote namen uit de klassieke wereld treden op tijdens Concert for Protest Ukraine, zoals pianist Anna Fedorova. Ze werd geboren in Kyiv en behoort tot de meest vooraanstaande pianisten van haar generatie. Tijdens deze benefietavond speelt zij Chopins monumentale Derde pianosonate.

Alle betrokkenen werken belangeloos mee aan het evenement. De kaartverkoop voor Concert for Protest Ukraine is van start gegaan. Gijs Scholten van Aschat nam onlangs na zeventien jaar afscheid van het ensemble van het Internationaal Theater Amsterdam (ITA).