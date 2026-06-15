Gijs Staverman op nostalgische tour met nieuwe podcast

Radio-dj Gijs Staverman duikt met een nieuwe podcast in de jaren tachtig en negentig. In de podcast Wat een tijd! haalt de Radio 10-dj met bekende sterren herinneringen op aan die tijd, meldt de radiozender.

De eerste twee afleveringen zijn al te beluisteren. In de eerste aflevering is Henny Huisman te gast. Met Huisman gaat het onder meer over de hoogtijdagen van de Soundmixshow en "een opmerkelijke ontmoeting met Michael Jackson", aldus de aankondiging. In de tweede aflevering komt Irene Moors langs voor een gesprek over haar carrière.

De podcastserie Wat een tijd! telt zes afleveringen, met daarin onder anderen Katja Schuurman en Robert ten Brink. De nieuwe afleveringen verschijnen elke maandagochtend.