Gillis en Lammers niet ingelicht over einde Massa is Kassa

Peter Gillis heeft opvallend genoeg nooit van Talpa gehoord dat zijn realitysoap Massa is Kassa niet meer doorgaat. Ook voice-over Frank Lammers werd niet ingelicht, vertellen de twee in de Omroep Brabant-podcast Ni Na Lammers.

"Niemand heeft ook tegen mij gezegd dat het programma niet meer doorgaat", vertelt Lammers als Gillis inbelt. "Tegen mij ook niet", reageert Gillis daarop verbaasd. Lammers: "Oh, jij hebt ook niks gehoord? Fraaie boel." De acteur zet de makers van de serie daarna weg als "rare mensen".

De voorlopig laatste aflevering van de langlopende realitysoap over Gillis werd begin deze maand uitgezonden op SBS6. Talpa maakte eerder bekend dat er geen nieuwe opnames worden gemaakt zolang "er sprake is van hoger beroep of cassatie" in de rechtszaken die tegen de ondernemer lopen.