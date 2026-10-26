Gio Latooy en Lynn Hermanussen verwachten opnieuw een jongen

Gio Latooy en Lynn Hermanussen verwachten opnieuw een zoontje. Dat is te zien in een video die de bekende youtuber en zijn vriendin maandag op Instagram hebben gedeeld. Het stel kreeg in 2024 zoon Mexx en maakte vorige maand bekend een tweede kind te verwachten.

In de video zitten Latooy en Hermanussen samen met Mexx op een bed met voor zich twee boeketten: eentje met blauwe accenten en eentje met roze. Hermanussen houdt haar handen voor haar ogen, terwijl Latooy op een briefje leest wat het geslacht van de baby wordt. Als zijn vriendin haar handen voor haar ogen weghaalt, geeft hij haar het boeket met de blauwe accenten.

"Ik zei het!", roept Hermanussen lachend uit bij het zien van de bloemen. "Een jongensfamilie!", voegt ze eraan toe. Wanneer het kindje wordt verwacht, heeft het stel nog niet bekendgemaakt.