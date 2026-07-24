Girls-actrice Zosia Mamet in laatste seizoen Industry

Zosia Mamet is toegevoegd aan de cast van het vijfde en laatste seizoen van de HBO-serie Industry. De actrice, vooral bekend van haar rol in Girls, gaat een fitness-influencer spelen, melden Amerikaanse vakmedia. De opnames beginnen in augustus.

Mamet voegt zich bij acteurs als Kit Harington, Charlie Heaton, Ken Leung en Max Minghella. Industry gaat over een groep jonge afgestudeerden die hun financiële carrière beginnen bij een investeringsbank in Londen.

In februari kondigde HBO aan dat er na vijf seizoenen een einde aan de serie komt. De scenarioschrijvers stelden op het hoogtepunt te willen stoppen.