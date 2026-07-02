Douwe Bob looft een beloning van 2000 euro uit voor degene die ervoor zorgt dat zijn gestolen gitaar terugkomt. Dat schrijft de zanger donderdag op Instagram.

Volgens Douwe Bob gaat het om een Gibson J-35 uit 1942. "Mijn mooiste en dierbaarste gitaar is uit mijn auto gestolen. Het instrument waarop ik alles schreef, opnam en speelde. Ik ben er kapot van."

De gitaar zat volgens de zanger in een gitaartas. Mensen die informatie hebben over het instrument kunnen contact opnemen met het management van Douwe Bob, zo sluit de artiest zijn bericht af.