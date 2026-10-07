Glen Powell heeft tijdens de opnames van de film The Running Man in een Bulgaars ziekenhuis gelegen. De 37-jarige acteur, ook bekend van Top Gun: Maverick, scheurde een pees in zijn hand en liep vervolgens een infectie op, vertelt hij in een groot interview met het tijdschrift Esquire.

Tijdens de laatste geplande vechtscène van The Running Man moest Powell gestoken worden met een mes. Hoewel er een inschuifbaar mes werd gebruikt, was de klap hard genoeg om Powells pees te scheuren. De Amerikaanse acteur had de blessure naar eigen zeggen niet door, maar moest alsnog naar het ziekenhuis toen zijn hand op begon te zwellen.

In het ziekenhuis in Bulgarije, waar een deel van de film werd opgenomen, zei een chirurg volgens Powell dat zijn blessure "het echte werk" was. Hij moest geopereerd worden en kreeg te horen dat hij weleens wakker zou kunnen worden zonder hand. De operatie slaagde en de acteur behield zijn hand, maar moest de wond warm houden en rust nemen. Powell vertelt aan Esquire dat hij die instructies niet opvolgde en de volgende dag alweer een flatgebouw beklom.

The Running Man gaat over een tv-show waarin deelnemers worden opgejaagd door huurmoordenaars. De film behaalde een opbrengst van 70 miljoen dollar wereldwijd, terwijl het productiebudget volgens vakblad Variety op 110 miljoen dollar lag. Powell legt in het interview met Esquire de schuld voor de tegenvallende resultaten bij Paramount: "Ze hebben een maand voordat onze film uitkwam, midden in een fusie, een hele marketingafdeling ontslagen."