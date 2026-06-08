Bij Antoin Peeters is recent een goedaardige tumor in zijn hersenen ontdekt. Die zorgde mede voor de burn-outachtige klachten waarmee de journaallezer van RTL de afgelopen maanden kampte. Maandag was hij voor het eerst sinds eind vorig jaar weer aan het werk.

"De afgelopen heftige periode begon met het verlies van een goede vriend", zo deed de 51-jarige Peeters maandag in RTL Boulevard voor het eerst zijn verhaal. "Ik kon gewoon niet meer werken, was alleen maar met andere dingen bezig. Uiteindelijk begon m'n lichaam tegen te werken: ik kon niets meer. Dat begon met hartkloppingen, last van m'n maag, m'n gewrichten deden zeer, m'n spieren; ik liep als een mannetje van 80. Ik kon gewoon echt niet meer functioneren."

Toen het mentaal beter ging, bleven de lichamelijke klachten. Na een MRI-scan bleek dat Peeters een hypofysetumor achter zijn ogen heeft. "Als je tumor hoort, dat is natuurlijk zo'n beladen woord, dat was wel even schrikken. Gelukkig is mij vrij snel verteld dat het goed te behandelen is."

Dankzij medicijnen is de journalist weer in staat om zijn werk te doen. Peeters moet nog wel een behandeling ondergaan.