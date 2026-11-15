De film Ebenezer met Johnny Depp in de hoofdrol doet het tot nu toe goed in de bioscopen. Volgens Amerikaanse media was de film vrijdag op de openingsdag goed voor een opbrengst van 6,7 miljoen dollar en nam daarmee de eerste plaats in van de Amerikaanse bioscoopranglijst.

Variety schrijft dat de film naar verwachting 20 miljoen dollar zal opleveren in het openingsweekend in Noord-Amerika. Ebenezer is de eerste grote filmrol van Depp in jaren. In 2018 speelde hij in Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, in de jaren erna kreeg hij minder grote klussen na beschuldigingen van mishandeling door zijn ex-vrouw Amber Heard en de daaropvolgende smaadzaak. Depp verscheen wel in kleinere films als Jeanne du Barry uit 2023.

Ebenezer is een bewerking van de klassieker A Christmas Carol van Charles Dickens. De 63-jarige Depp speelt daarin het personage Ebenezer Scrooge. Ook Daisy Ridley, Rupert Grint en Sam Claflin maken deel uit van de cast.